Step by step. Meglio usare la lingua della famiglia Friedkin per raccontare il clima che si vive sul pianeta Roma. Si discute di mercato ogni giorno e dopo ogni partita. Via etere e in città. Non certo a Trigoria dove - al massimo e magari anche quotidianamente - si confrontano Gasperini e D’Amico su quali possano essere i rinforzi per migliorare la rosa già all’inizio del nuovo anno. Ma Gian Piero e Tony di più non possono fare. Nel senso che l’allenatore non è nella condizione di spingere il ds ad affogare nella trattativa per il giocatore individuato. Ogni possibile negoziazione è in stand by. Bisogna aspettare il via libera della proprietà. E magari il quasi annunciato sbarco del vicepresidente Ryan nella Capitale potrebbe essere utile sbloccare la situazione.

Passo dopo passo, dunque. Ma se non è al momento chiaro nemmeno il presente, non si sa come può esserlo il futuro. Perché, come d’incanto, adesso è diventato d’attualità il rinnovo di contratto per Gasperini. Che, a quanto pare, non è la priorità di Gian Piero e nemmeno di chi, dentro al club giallorosso, dovrebbe convincerlo a prolungare l’attuale accordo che scadrà nel 30 giugno del 2028. In effetti la logica dice altro: se a Trigoria non è stato ancora preparato il piano per il mercato di gennaio che inizia tra poco più di un mese, sembra difficile che in queste ore si pensi già a quanto potrà accadere tra un anno e mezzo.Ryan a Roma potrebbe garantire l’accelerazione. Almeno sui due rinforzi chiesti da Gasperini e sui quali sta lavorando D’Amico. L’allenatore e il ds si sono esposti in pubblico senza forzare la mano aspettando di conoscere la posizione dei Friedkin. Gian Piero ha sottolineato che "il gruppo è competitivo ma non numericamente", aggiungendo che a chiarire le prossime mosse ci penserà il ceo Galantic (rinviata per ora l’intervista a Sky prevista per oggi). Tony ha invece precisato che "non è pensabile rinforzarsi cedendo ora giocatori di primo piano".

Nessuno fin qui ha insomma accennato al possibile rinnovo contrattuale dell’allenatore. Che sarebbe anche contento di restare. Ma per lui quello che succede oggi è più importante di quanto accadrà domani. Il mercato di gennaio può essere la chiave per la svolta. Tecnica e di programmazione ("ancora non c’è" ha recentemente spiegato il tecnico). Sarebbe più semplice per siglare il nuovo patto con la famiglia Friedkin, unico vero riferimento per Gasperini. Che non pensa ad altri club. E non è tentato a fare altre esperienze. Gian Piero ha scelto la Roma nella primavera del 2025. Come sa bene l’ex dirigente bianconero Comolli che provò maldestramente a prenderlo. Con la domanda storica: "Mi spieghi il motivo per cui dovrei portarla alla Juve?". C’è chi ride ancora oggi.