Una cena con gli sponsor con un ospite particolare. Ieri sera, presso il Relais Appia Antica, la Roma ha organizzato il primo evento con i partner commerciali. L'ospite era Gian Piero Gasperini che ha risposto ad alcune domande generiche, anche sulla sua passione per i vini. "Roma piazza difficile? Sapevo che calcisticamente è molto esigente e difficile. Ma quello che conta nel calcio oltre ai risultati, è la dimostrazione di saper lavorare seriamente. E questo viene sempre apprezzato", le prime parole del tecnico attualmente in vetta al campionato. Poi una battuta su Roma-Inter: “È stata uno spettacolo. Anche grazie alle nuove regole che permettono ormai di non avere perdite di tempo e privilegiare lo spettacolo, stiamo lavorando bene e sono molto contento”Poi si è rivolto agli imprenditori: "Per fare ottimi investimenti bisogna avere ottime idee, è la base per creare un business, grazie a voi anche per la fiducia che date alla Roma e che ci dà anche una responsabilità in più". Il saluto finale con due curiosità : adora la amatriciana e il prossimo 5 ottobre la sua Cantina presenterà un nuovo vino: la Freisa 3-4-3, un nome che è tutto un programma .“Ho scelto questo nome perché il 3-4-3 e’ stato la mia fortuna e allora spero sia di buon auspicio, con quel modulo ho costruito quasi tutti i miei successi”, ha concluso Gasp che è anche imprenditore vinicolo, per la precisione per la Cantina Gilli, nell’astigiano.