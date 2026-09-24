Alessandro Romano è la sorpresa di questo inizio di stagione. I paragoni pesanti sono già iniziati (Matic e Strootman) e il centrocampista rischia di diventare un rimpianto come già successo negli anni scorsi con i vari Calafiori e Frattesi. Questa estate è stato ceduto al Cagliari per una cifra complessiva intorno ai 6,5 milioni di euro tra parte fissa e bonus. Soldi che in quel momento hanno permesso ai giallorossi di registrare una plusvalenza utile per il bilancio e soprattutto a non svendere un big prima del 30 giugno. Prima di lui erano stato venduti Saud, Baldanzi e Sangaré. Un tesoretto necessario per le casse. Ora, però, Romano sta mettendo in mostra tutta la sua qualità che già Gasperini aveva intravisto nel corso della passata stagione. Il valore è triplicato, il giocatore vale circa 15 milioni di euro ma è destinato ad aumentare. I giallorossi non hanno neanche il diritto di recompra, per non far scattare l'obbligo il Cagliari dovrebbe retrocedere in Serie B ma l'ottimo inizio di campionato fa già stare tranquilli i sardi. Anche Roberto Mancini si è subito accorto delle sue potenzialità e lo ha chiamato in Nazionale. Venerdì l'esordio dal primo minuto contro il Belgio, proprio allo stadio Olimpico. Uno scherzo del destino.