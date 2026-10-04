Parole al miele di Gennaro Gattuso nei confronti di Gian Piero Gasperini. L'attuale allenatore della Lazio è intervenuto al "Festival dello Sport" di Trento e parlando del tecnico della Roma ha voluto elogiarlo: "È un grandissimo allenatore ed è stato sempre presente nei miei momenti difficili. Quando io ero al Milan e lui all'Atalanta mi chiamò e mi disse di tenere duro, che gli piaceva come giocava il mio Milan. Ci somigliamo un po', abbiamo caratteri forti, mi ha sempre fatto sentire la sua vicinanza. Nessuno ne parla ma lui fa parte della stessa categoria di Sacchi, per il cambiamento che ha portato. Io e tanti colleghi proviamo a ripetere le cose che fa lui, ma ci riusciamo difficilmente. Una cena con lui? Sarebbe un onore". Poi, parlando invece del derby: "Quando sento i miei ragazzi parlarne, o gli addetti ai lavori, li stoppo subito. Ci sono ancora partite importanti, quella settimana ne parleremo".