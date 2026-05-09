Gasperini: “Il futuro della Roma dipende dalla società”. Capitolo Ds: si allontana Manna

Gasperini è stato chiaro, come sempre: "Il nostro futuro dipende dalla società". Non da lui, ma da chi guida la nave. In conferenzastampa, il tecnico ha presentato il match e risposto anche a una domanda sulla figura di Pietro Scala, finita sotto i riflettori. Il caso riguarda le operazioni legate a Bailey e Wesley, su cui un servizio del programma Rai Report ha sollevato dubbi sull’operatività dell’agente, ipotizzando che fosse attivo solo da novembre. Una ricostruzione però smentita dai fatti: Scala risulta regolarmente iscrittodal mese di giugno. Nessuna irregolarità, dunque, emersa dalle verifiche. Per quanto riguarda il futuro, c'è ancora molto su cui lavorare. Il primo nodo è il Ds: fino a poche ore fa, c'era Mannain pole. Poi, la brusca frenata: il Napoli lo ha bloccato e difficilmente lo lascerà andare. In prima linea, dunque, torna il nome di D'Amico. Che lasceràl'Atalanta: a prendere il suo posto, Giuntoli. Intanto, oggi sono usciti i convocati: c'è El Shaarawy.