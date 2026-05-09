La Roma ha diramato l'elenco dei calciatori convocati per la trasferta contro il Parma, match valido per la 36esima giornata di campionato e in programma al Tardini domani pomeriggio con fischio d'inizio alle ore 18. Gian Piero Gasperini ritrova El Aynaoui, che ha scontato il turno di squalifica contro la Fiorentina, e può contare anche su Gollini ed El Shaarawy. Out i lungodegenti Pellegrini, Dovbyk e Zaragoza.
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Parma-Roma, i convocati di Gasperini: torna El Aynaoui, ok El Shaarawy e Gollini
Il tecnico giallorosso può tornare a contare sul centrocampista marocchino e sull'esterno italiano, che si era fermato nell'allenamento di ieri
Portieri: De Marzi, Gollini, Svilar
Difensori: Rensch, Angelino, Ndicka, Tsimikas, Celik, Hermoso, Mancini, Ziolkowski, Wesley, Ghilardi
Centrocampisti: Cristante, El Aynaoui, Kone, Pisilli
Attaccanti: Malen, Soulé, Venturino, Dybala, Vaz, El Shaarawy
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