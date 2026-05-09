Parma-Roma, i convocati di Gasperini: torna El Aynaoui, ok El Shaarawy e Gollini

Il tecnico giallorosso può tornare a contare sul centrocampista marocchino e sull'esterno italiano, che si era fermato nell'allenamento di ieri

La Roma ha diramato l'elenco dei calciatori convocati per la trasferta contro il Parma, match valido per la 36esima giornata di campionato e in programma al Tardini domani pomeriggio con fischio d'inizio alle ore 18. Gian Piero Gasperini ritrova El Aynaoui, che ha scontato il turno di squalifica contro la Fiorentina, e può contare anche su Gollini ed El Shaarawy. Out i lungodegenti Pellegrini, Dovbyk e Zaragoza.