Roma, si complica la pista Manna: il Napoli blocca l’addio del ds

Tanti i temi sul tavolo, ma ancora poche certezze. A Trigoria è tempo di programmare il futuro e uno dei nodi principali riguarda la scelta del prossimo direttore sportivo. Fino a poche ore fa, il nome in pole sembrava essere quello di Manna. Secondo quanto riportato da La Stampa, però, sarebbe arrivata una brusca frenata nella trattativa: il Napoli, almeno per il momento, non avrebbe intenzione di liberare il proprio ds. Resta ora da capire se si tratti soltanto di un rallentamento temporaneo oppure di uno stop definitivo. Di certo, è una frenata importante per quella che fino a oggi appariva come la candidatura più forte per il ruolo. Sul tavolo resta comunque anche il profilo di Tony D'Amico, destinato a lasciare l’Atalanta , che avrebbe già individuato in Cristiano Giuntoli il sostituto. Tanti nomi, dunque, ma ancora poca chiarezza sul futuro della dirigenza giallorossa. E il tempo scorre.