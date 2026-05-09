La Roma a caccia del nuovo ds scommette tutto su Manna

La Roma continua a spingere per Giovanni Manna. E, almeno in questo momento, non esiste un vero piano B. Il direttore sportivo del Napoli resta l'obiettivo primario e unico dei Friedkin per rifondare l'area tecnica giallorossa accanto a Gasperini. I contatti delle ultime settimane non hanno cambiato il quadro: anzi, lo hanno rafforzato, scrive Marco Juric su La Repubblica. Sul tavolo del dirigente azzurro c'è la proposta romanista, superiore al milione di euro a stagio-ne, presentata dopo il faccia a faccia avuto con la proprietà americana e con lo stesso Gasperini.