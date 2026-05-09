La Roma continua a spingere per Giovanni Manna. E, almeno in questo momento, non esiste un vero piano B. Il direttore sportivo del Napoli resta l'obiettivo primario e unico dei Friedkin per rifondare l'area tecnica giallorossa accanto a Gasperini. I contatti delle ultime settimane non hanno cambiato il quadro: anzi, lo hanno rafforzato, scrive Marco Juric su La Repubblica. Sul tavolo del dirigente azzurro c'è la proposta romanista, superiore al milione di euro a stagio-ne, presentata dopo il faccia a faccia avuto con la proprietà americana e con lo stesso Gasperini.
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La Roma a caccia del nuovo ds scommette tutto su Manna
La valutazione fissata dal club campione d'Italia è altissima: circa 10 milioni di euro per liberarlo
Il vero nodo, però, continua a chiamarsi Aurelio De Laurentiis. Il presidente del Napoli, almeno ufficialmente, non si è ancora espresso pubblicamente sull'assalto della Roma al suo dirigente. Ma il messaggio fatto filtrare è chiarissimo: Manna ha un contratto lungo e, come accadrebbe per qualsiasi calciatore considerato importante, ha anche un prezzo. La valutazione fissata dal club campione d'Italia è altissima: circa 10 milioni di euro per liberarlo. Una cifra enorme per un direttore sportivo, che obbliga adesso i Friedkin a capire fino a che punto intendano spingersi pur di consegnare a Gasperini il profilo scelto per guidare il mercato romanista.
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