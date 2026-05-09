Chi è Pietro Scala: dall’amicizia con Ryan Friedkin al tramite per Wesley e Bailey

L'agente FIFA, che non ha un ruolo ufficiale nell'A.S. Roma, non avrebbe alcun legame con Gasperini e anzi i rapporti tra i due non sarebbe proprio idilliaci

Redazione 9 maggio 2026 (modifica il 9 maggio 2026 | 17:39)

In chiusura della conferenza stampa pre Parma-Roma un nuovo nome è entrato nella mente dei tifosi giallorossi: Pietro Scala. L'agente FIFA, una delle "figure ombra" dei Friedkin nella Capitale, è molto vicino a Ryan e in queste settimane ha fatto da referente per la famiglia texana. Lo stesso compito ricoperto praticamente da sempre da Ed Shipley, braccio destro dei Friedkin ormai da anni. Conosciuto proprio dal vicepresidente giallorosso a Roma, Scala (che non ha un ruolo ufficiale nell'A.S. Roma) non avrebbe alcun legame con Gasperini e anzi i rapporti tra i due non sarebbe idilliaci. Il motivo? L'essersi intromesso nelle settimane seguenti alla cena tra il tecnico giallorosso, Candela e Totti, quando il ritorno del numero 10 a Trigoria sembrava essere più concreto che mai. A fare il nome di Pietro Scala oggi in conferenza il giornalista Daniele Autieri di Report, che ha spiegato come il programma di Rai 3 stia lavorando sulla presenza massiccia dei calciatori stranieri nel campionato italiano.

Secondo Autieri Scala avrebbe fatto da intermediario per i trasferimenti di Wesley e Bailey (con commissioni importanti, per l'arrivo del brasiliano quasi 2 milioni di euro) nella Capitale e per alcune situazioni contrattuali. Scala, insomma, aleggia nell'ambiente giallorosso e avrebbe anche avuto colloqui individuali con i giocatori per 'indagare' sullo stato della squadra. Gasp non si è esposto pubblicamente sul tema, rispondendo in modo secco e diretto: "Sono la persona meno indicata per parlarne, io parlo sempre sotto l'aspetto tecnico. Sotto l'aspetto contrattuale, non partecipo mai alle trattative né allo sviluppo dei contratti. Posso anche conoscere direttamente chi cura gli interessi di questi giocatori, chi più chi meno, ma non saprei dirglielo. Non partecipo alla stesura dei contratti né alle trattative, non credo che ci siano allenatori che possano aiutarla in tal senso".