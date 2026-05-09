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forzaroma news as roma Tra poco la conferenza stampa di Gasperini pre Parma-Roma – LIVE

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Tra poco la conferenza stampa di Gasperini pre Parma-Roma – LIVE

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Le parole del tecnico alla vigilia
Redazione

Vigilia di campionato per la Roma che sfiderà il Parma, gara valida per la 36esima giornata di Serie A. L'obiettivo quarto posto è più vivo che mai ma i giallorossi non possono permettersi passi falsi. Pochi i dubbi di formazione per l'allenatore che schiererà lo stesso undici che ha battuto la Fiorentina. In forte dubbio El Shaarawy, mentre non ci saranno Dovbyk, Zaragoza e Pellegrini.

GASPERINI IN CONFERENZA STAMPA - ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO

 

 

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