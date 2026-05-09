D’Amico lascia l’Atalanta: al suo posto c’è Giuntoli. Roma e Milan alla finestra

Tony D'Amico è pronto a lasciare l'Atalanta. Secondo quanto riportato da Sky Sport la posizione del direttore sportivo è in bilico così come quella di Palladino che potrebbe lasciare Bergamo alla fine della stagione. Sul direttore sportivo c'è anche la Roma oltre che il Milan che in caso di addio a Tare potrebbe tentare l'assalto. L'altro nome per i giallorossi è quello di Manna, ds del Napoli. Al posto di D'Amico arriverà Giuntoli, altro profilo sondato dai Friedkin ma dietro nella corsa per per sostituire Massara che è pronto a salutare la Capitale dopo un anno dal suo arrivo. Gasperini attende una decisione per poter programmare il futuro.