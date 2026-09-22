La sfida tra Roma e Inter è stata senza dubbio una delle più belle di questo inizio di campionato. Giallorossi e nerazzurri hanno dato vita a una partita di altissimo livello, affrontandosi a viso aperto e rispondendo colpo su colpo per tutta la gara. Come mostrato dal programma DAZN Bordocam, il livello mostrato in campo ha coinvolto anche Davide Massa. Esausto al termine del match, l'arbitro di Imperia ha voluto complimentarsi prima con Gasperini e Chivu: "Uno spettacolo avete fatto", ha detto ai due allenatori, per poi ribadire: "Uno spettacolo, complimenti. Grazie". Parole che Massa ha ripetuto anche ai calciatori andati a salutarlo dopo il triplice fischio: "Complimenti, bravi ragazzi". Un episodio che testimonia il clima di maggiore distensione tra arbitri, allenatori e giocatori e che si inserisce nel solco intrapreso in questo avvio di stagione: meno interruzioni, maggiore continuità nel gioco e, di conseguenza, più spettacolo.