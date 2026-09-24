Nahuel Molina è stato per larghi tratti uno degli interpreti più pericolosi della squadra di Gasperini sia a Torino che nel 2-2 contro l'Inter. Sarà per la garra con cui gioca e l'atteggiamento con cui recupera palloni in zona offensiva (come successo in occasione del primo gol di Koné) o perché con il suo eccezionale tiro da fuori resta una variabile costante con cui fare i conti, l'argentino è stato uno dei migliori (e più indispensabili) acquisti del mercato estivo per soli 13 milioni di euro. La Roma ha - finalmente - un quinto alla Gasperini anche sulla fascia opposta rispetto a quella di Wesley - dove lo scorso anno abbiamo visto solamente qualche buona prestazione combinata tra Celik e Tsimikas.

Il prototipo di quinto per Gasperini

Mentre i tifosi dell'Atletico Madrid festeggiavano l'addio di(ci si continua a chiedere il perché), a Trigoriasapeva bene di aver acquistato un esterno creato in laboratorio per il suo sistema e la sua. E la dimostrazione più lampante è arrivata proprio nel: l'argentino ha partecipato ai gol con, pressione e unache ha dato tremendamente fastidio alla coppiaspesso in inferiorità numerica sul secondo palo. Situazione che ha portato ade che hain attacco per tutti i primi 45 minuti. Anche perché laè sempre la stessa: a cosa mi servono dei grandi difensori sugli esterni se i giocatori più pericolosi degli altrie non mi abbasso?

Questa la heatmap di Molina contro l'Inter

Come dimostra anche la heatmap, Molina è stato per 60 minuti una presenza offensiva costante - praticamente nelle stesse zolle calpestate da Soulé - per la squadra di Chivu. A volte è stato proprio lui "l'esterno sinistro di piede destro" che Gasperini chiede da più di un anno. Ma l'argentino non è "solo" un calciatore che crea per gli altri: giocando a sinistra può rientrare sul destro e andare con facilità al tiro. Soluzione con cui ha sfiorato il gol a Torino sull'assist delizioso di Malen. Molina offre alla squadra più soluzioni rientrando sul piede forte rispetto a Wesley e per questo il brasiliano potrebbe tornare a giocare stabilmente sul lato che preferisce col passare dei mesi.

Più occasioni e più recuperi: il confronto con Celik

Al pari di altridello scacchiere come Malen, Dybala o lo stesso Balerdi, anchesi sta rivelando decisivo e. Dopo le prime 5 giornate Nahuel è tra iper(2,9 ogni 90', solo Dybala e Wesley fanno meglio in giallorosso),(5.04 ogni 90') e(0.78 ogni 90') - dati Sofascore

Qualcuno (non a Roma) parlava già di un "downgrade" rispetto a Celik, ma il confronto tra le statistiche offensive e difensive dei due non lascia spazio a interpretazioni. Molina finora ha portato enormi miglioramenti in ogni fase del gioco: passaggi chiave, dribbling, expected assist, palloni recuperati e possessi vinti.