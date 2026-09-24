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RADIO RADIO

Il palinsesto di Radio Radio ha pochi cambiamenti. Ilario Di Giovambattista continuerà a guidare la sua squadra di speaker e opinionisti per parlare in particolare di Roma e Lazio, oltre che di tutte le altre big italiane. Si partirà alle 7 del mattino fino alle 10 in Radio Radio Mattino con Francesco Caselli, Zeljko Pantelic, Stefano Raucci e Daniele Matera. Ad alternarsi come opinionisti i nomi ormai noti: Franco Melli, il ‘bomber’ Roberto Pruzzo, Fernando Orsi, Mario Mattioli, Alvaro Moretti, Stefano Agresti, Xavier Jacobelli e Stefano Carina. Si torna a parlare di calcio nel pomeriggio, dalle 14 fino alle 18 con Valeria Biotti e gli interventi di Roberto Maida, Paolo Marcacci, Luigi Ferrajolo, Andrea Pugliese, Fabrizio Aspri, Tony Damascelli, Alessandro Vocalelli, Giancarlo Padovan, Sandro Sabatini, Emiliano Viviano ed Enrico Camelio. Il sabato invece l’orario sarà dalle ore 8 alle ore 11 mentre la domenica mattina dalle ore 10 alle 13 spazio a “Il calcio è servito” con Paolo Marcacci e Renzo Di Giannantonio, oltre al programma ‘A botta calda’ dopo ogni gara della Roma.

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