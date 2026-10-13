Endrick è uno dei nomi più caldi in casa Roma in vista del mercato di gennaio. Domani il brasiliano sarà all’Olimpico per affrontare proprio i giallorossi, anche se con ogni probabilità vedrà tutta la sfida dalla panchina. Nel corso della conferenza stampa della vigilia, a Gian Piero Gasperini è stato chiesto se approfitterà dell’occasione per parlare con Mourinho di un possibile trasferimento dell’attaccante nella Capitale a gennaio. "Non credo", ha risposto sorridendo il tecnico, prima di aggiungere: "Adesso non mi interessa il mercato di gennaio. Abbiamo appena iniziato un percorso di partite e quella di domani la vivremo come un evento che manca da tanti anni". Discorsi rimandati, dunque. Per il momento Gasperini non vuole distrazioni e preferisce concentrarsi esclusivamente sul campo.