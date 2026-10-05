Una piccola spiegazione con l'aiuto del Subbuteo. Nel corso del Festival dello Sport di Trento, organizzato da La Gazzetta dello Sport, Fabregas ha parlato anche della Roma di Gasperini. L’allenatore del Como ha utilizzato il celebre gioco da tavolo per spiegare come prepara le partite in base ai diversi tipi di pressione adottati dagli avversari, soffermandosi proprio sul sistema dei giallorossi che affronteranno la sua squadra domenica prossima. Fabregas ha disposto le pedine sul campo per mostrare come si muove la Roma quando prova a recuperare il pallone nella metà campo avversaria. Il tecnico spagnolo ha evidenziato la pressione portata dai giocatori giallorossi nell'uno contro uno e il modo in cui la squadra cerca di accorciare in avanti, riducendo gli spazi per la costruzione avversaria facendo capire come il Como debba trovare soluzioni per uscire dalla pressione giallorossa e riuscire a sviluppare il proprio gioco senza perdere palloni in zone pericolose.