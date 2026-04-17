Gasp si prende la Roma, i tifosi: “Gran signore, facciamogli sentire il nostro amore”

La conferenza stampa di Gian Piero Gasperini, culminata con l'abbandono della sala stampa in un mix di commozione e rabbia ricordando l'Atalanta, ha portato l'allenatore della Roma ancora di più dalla parte dei tifosi. Già da una settimana a questa parte, dopo le dichiarazioni di Claudio Ranieri nel pre-partita di Roma-Pisa di venerdì scorso, il popolo romanista aveva cominciato a prendere le difese del tecnico di Grugliasco andando anche contro l'attuale Senior Advisor della Roma. In tantissimi infatti hanno deciso di schierarsi dalla parte di Gasp dopo la conferenza odierna: "Un signore e uomo con la U maiuscola, che questa piazza possa comprenderlo prima che sia troppo tardi", "Dalla parte del mister sempre, blindatelo!" i messaggi più gettonati. E ancora: "Gasp, grazie! Ecco quello che ci serve: legame, unione, forza… abbiamo solo da imparare", "Domani facciamogli sentire il nostro amore allo stadio. Chi vuole far crescere la Roma merita il rispetto. Come Mourinho ieri oggi Gasp", "Questo allenatore va ascoltato e bisogna imparare da lui, per i valori che ha dimostrato di avere lungo tutto l'anno. Grazie mister, speriamo che tu rimanga a lungo sulla panchina della Roma, perché così potremo raggiungere obiettivi importanti e non cincischiare come stanno facendo questi qui". Non mancano i commenti di tifosi che portano con sé una grande amarezza: "Mister la colpa è la tua purtroppo, tu sei uno con la mentalità vincente ed un ambizioso, e qua questa società dal 2011, data non causale, gli ambiziosi li cestina e li da in pasto ai cani supportata da una parte della comunicazione romana che nella mediocrità ci sguazza in cambio di qualche rapporto d'amicizia in dirigenza", "Se perdiamo questo allenatore non meritiamo niente", "Ma perché sta squadra deve essere sempre un dramma, perché non possiamo avere un ambiente sano?". E infine qualcuno si è schierato anche contro Ranieri: "Peggior dirigente della storia. Abbandona tutti, destabilizza l'ambiente, vero Romanista dicevano".