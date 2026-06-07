Ci sarà di nuovo Niccolò Pisilli al centro dell'Italia di Silvio Baldini. Gli Azzurri scendono in campo alle 21:00 contro la Grecia, a Creta, per l'ultima amichevole estiva dell'anno e il ct ha scelto di puntare di nuovo sul talento giallorosso, una delle poche certezze di una Nazionale dall'età media bassissima. In New Jersey, invece, il Marocco sfiderà la Norvegia come test in vista del Mondiale e Neil El Aynaoui giocherà dal primo minuto proprio come Niccolò. Il ct Ouahbi ha scelto il centrocampista giallorosso che nelle prossime settimane può riscattare una stagione fatta di alti e bassi.