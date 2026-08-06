Tutti in attesa della parole di Gasperini. Ma l'attesa resterà vana. Alle 23, infatti, il tecnico era stato annunciato come il superospite della trasmissione Speciale Calciomercato su Sky Sport. Quello di oggi è l'ultimo giorno per la Roma in Galles e Gasperini si sarebbe collegato direttamente dal ritiro prima della partenza per Brighton dove sabato ci sarà l'ultimo test amichevole nel Regno Unito. L'allenatore intorno alle 22 ha fatto però sapere di non poter partecipare ufficialmente perché "sarà impegnato" e per motivi "che non dipendono da Sky né dal tecnico" come è stato ribadito in trasmissione. Una scelta che alimenta tanti dubbi proprio per quanto riguarda il mercato giallorosso. In positivo o in negativo? Un altro giallo da risolvere anche se non viene messo in discussione l'arrivo di Molina. In seguito l'inviata di Sky in Galles ha fatto sapere che “Gasperini si è scusato e recupererà. In questo momento è impegnato in vari meeting, Ryan Friedkin è presente e in queste ore ci sono degli incontri. Ore impegnative sul fronte mercato, la priorità resta quelle dell’esterno”.