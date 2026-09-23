Antonio Carlos Zago sa benissimo come vincere uno scudetto. Ha scritto la storia con quello del 2001 e ora ci sta provando da allenatore in Bolivia alla guida dei The Strongest. Ma non perde occasione per seguire la Roma: "Ho visto la partita sabato, la Roma ha fatto un buon primo tempo ma quando perdi la concentrazione con una squadra come l’Inter alla fine paghi", ha detto a Daniele Aloisi su 'Il Messaggero'.

Ci sono analogie con la ‘sua’ Roma? "La nostalgia non fa bene ma quella Roma era una squadra fortissima, gli 11 titolari e chi stava in panchina erano tutti nazionali. Difficile paragonare questa squadra con quella, la Serie A era il miglior campionato d'Europa. Ma i giallorossi possono sognare lo scudetto. L'Inter è l'unica rivale. La Roma ha un gran bel pacchetto arretrato. Anche l’attacco è forte, possono giocarsela fino alla fine".

Da un argentino a un brasiliano, le piace Wesley? "C’è poco da dire, per me è uno dei terzini più forti al mondo, non a caso lo volevano anche Real Madrid e Manchester City. Forse sta segnando di meno ma questo non significa che sta faticando".

Gasperini è l’uomo giusto per vincere? "Se non è il più forte degli ultimi dieci anni è sicuramente nella top tre. In Serie A è il migliore, la squadra lo deve seguire e può ambire a grandi risultati".