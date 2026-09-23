L’uomo in più della Roma è Pellegrini. Uno stop, quello al campionato, quanto mai benedetto per lui che, arrivati al termine del primo segmento di stagione, rimane l’unico giocatore di movimento a non aver ancora esordito. Gasperini, infatti, ha attinto a 19 dei 20 calciatori di movimento a disposizione nelle sei gare giocate fin qui e all'appello resta soltanto Pellegrini. Non una scelta tecnica, ma la necessità per uno dei capitani della di ritrovare la forma. L'ultima presenza di Pellegrini - sottolinea Simone Valdarchi sul 'Corriere della Sera' - rimane Roma-Pisa del 10 aprile scorso. Da qui la necessità di organizzare qualche test durante la sosta, per permettere al numero 7 di ritrovare il ritmo partita. Da parte sua, poi, Pellegrini avrà la voglia di dimostrare come la fiducia di Gasperini sia stata ben riposta. Proprio il tecnico, infatti, ha fortemente voluto la sua conferma e il nuovo contratto annuale. Sullo sfondo, poi, c'è la maglia dell’Italia che Pellegrini spera di ritrovare con il ct Roberto Mancini, dopo due anni di assenza. Ecco perché, in questi primi giorni di sosta, il classe 1996 sta decisamente aumentando i carichi di lavoro, nel richiamo di preparazione portato avanti dallo staff di Gasperini.