La Roma prende la prima batosta estiva, perdendo 4-1 nel primo test in Galles contro il Cardiff. Un risultato senza dubbio più pesante di quanto visto in campo, condizionato soprattutto da errori e distrazioni sottolinate dallo stesso Gasperini nel postpartita. Il tecnico giallorosso ha parlato poi anche del mercato e della necessità di avere in fretta i rinforzi che ha già richiesto.

Cosa non è andato? “Eravamo ancora in difficoltà, soprattutto dietro nel primo tempo, abbiamo preso gol su dei rimpalli. Poi abbiamo fatto buone cose in avanti, ma è chiaro che se sei così distratto e poco in condizione, poco attento in difesa come nel primo tempo è chiaro che diventa difficile. Poi magari sbagli rigori e gol”.

C’è un po’ di ritardo in campo e sul mercato? “Il mercato è stato particolare per via del Mondiale, praticamente è cominciato adesso. Chiaro che da qui in avanti mi aspetto qualcosa, sono andati via parecchi giocatori e la squadra è assolutamente da completare, lo vede chiunque. Dovrà arrivare qualche giocatore per rendere competitiva la rosa. La squadra è anche competitiva, ma ora abbiamo tre centrocampisti fuori, qualcuno è appena arrivato, un po’ a singhiozzo. Ad agosto ci può stare, il risultato è stato determinato da certe cose. I ragazzi stanno lavorando bene, ma speriamo di completarci il più velocemente possibile perché è già la terza settimana conclusa”.

Su Castro. Può giocare con Malen? “Ottimo acquisto, una grande operazione. È una di quelle operazioni che ti migliora. Lui è un centravanti, Malen è un centravanti per me. Poi ci sono situazioni in cui possono giocare insieme. Abbiamo la prospettiva di giocare tantissime partite, a un certo punto dello scorso anno Malen lo abbiamo ‘impiccato’ a un certo punto, giocava tutte le partite, non aveva mai tregua. Se succede la stessa cosa rischiamo di perdere a sua qualità. Quando giochi la Champions a certi livelli devi avere una rosa completa, competitiva, con un certo numero di giocatori che possono alternarsi senza perdere qualità. Castro è un 2004, ha voluto venire a tutti i costi alla Roma, quindi sarà un bell’acquisto”.

Si aspetta prima l’attaccante o un esterno? “Rispetto alla rosa dell’anno scorso metto un difensore, un esterno e due attaccanti. Poi dopo si può switchare tutto, se va via uno lo devi rimpiazzare. Il mio obiettivo però era questo, non è così difficile o insormontabile. Stiamo cercando di prendere giocatori di valore come Castro, ora arriverà Koulierakis a completare la difesa. Chi fa le coppe deve avere almeno due giocatori per ruolo, è indispensabile, chi non li ha lo paga pesantemente”.

Su Soulé. “Ha fatto bene, sta già meglio, ha giocato anche trequartista”.