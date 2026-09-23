C'è stato un tempo in cui la classe di Paulo Dybala si ammirava col fiato sospeso, col timore costante che la sua bellezza potesse svanire all’improvviso a causa di un risentimento muscolare. Dall’inizio della stagione, invece, la Roma assiste ad un’altra versione del talento argentino, alla quale ora il tecnico Gian Piero Gasperini chiede più strappi nei sedici metri, più scatti e dribbling e più tiri in porta, aspettando un nuovo gol che manca da 13 partite. Sempre presente con 497 minuti in sei gare tra campionato e Champions (fra i giocatori di movimento è sul podio dietro Bryan Cristante con 514’ e Mario Hermoso con 509°), Dybala ha così riallargato il suo orizzonte grazie ad una condizione fisica eccellente.

Dybala si ripresenterà alla ripresa del campionato forte di un lavoro estivo attento e scrupoloso per resistere all’urto del tempo e di un richiamo di preparazione mirato durante la sosta. E più gioca, il rigenerato Dybala, più guadagna, dal momento che il suo nuovo contratto è costruito proprio sui bonus: presenze, gol e assist. L’argentino - scrive Alessio D'Urso su 'La Gazzetta dello Sport' - ha firmato un rinnovo annuale riducendosi di ben il 72% lo stipendio. E, scommettendo su se stesso, per ogni gara disputata da titolare con almeno 45’ in campo guadagnerà 100 mila euro in più fino a un massimo di 20 presenze (il che vuol dire 2 milioni in più rispetto ai 2,2 di base fissa). Nel caso in cui dovesse invece partire dalla panchina e dovesse disputare almeno 20’, alla Joya andranno invece altri 75 mila e dalla 21* partita con almeno 45’ il bonus aumenterà ancora, passando da 100 a 150 mila euro.