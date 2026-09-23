Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Simone Valdarchi (Radio Manà Manà Sport - 90,9): “Pellegrini, sebbene abbia recuperato a pieno dall’infortunio subito, deve ancora ritrovare il ritmo gara. Il lavoro che verrà fatto a Trigoria in queste settimane sarà anche mirato ad innalzare la condizione del numero 7. La Roma vorrebbe evitare la partenza di Molina e Dybala per l’ultima gara di Messi“.

Piero Torri (Radio Manà Manà Sport - 90,9): “Credo che senza l’impegno importante dell’Under 21 Pisilli sarebbe stato convocato con la prima squadra. Il fatto che la Roma non veda di buon occhio l’eventuale partenza di Dybala e Molina per la festa con l’Argentina per l’addio di Messi mi sembra giusto. Affrontare due trasvolate a poche ore da Como-Roma non può essere ben visto”.

Lorenzo Pes (Tele Radio Stereo - 92,7): “Svilar è un fattore importante. Rispetto a diverse concorrenti, anche Inter e Como, la Roma può vantare un elemento che dà sicurezza alla difesa e a chi lo guarda. Il portiere che porta punti è un aiuto in più. Se l’organico della Roma riuscirà ad aumentare i gol diventerà interessante, perché al momento la maggior parte delle reti è arrivata da Malen, Soulé e Pisilli".

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino - 104,5): "Non mi aspettavo l’impatto di Balerdi, è una sorpresa positiva. È reattivo, molto pratico e non rischia quando non è il caso di farlo. Sulla fase difensiva è numericamente a posto, è un valore aggiunto. Dobbiamo aspettare 7-8 partite per vedere quale sarà il livello del campionato. Mi sembra che l’idea che l’Inter potesse andare in fuga, al momento, non sia così.”

Mario Mattioli (Radio Radio Mattino - 104,5): “Balerdi è un giocatore di esperienza, ha fatto 200 partite nel campionato francese. Sono contento che sia venuto in Italia e stia dimostrando quello che vale".

Nando Orsi (Radio Radio Mattino - 104,5): “Quest’anno è stata costruita una squadra per competere per lo scudetto, ma nessuno lo dice per scaramanzia. L’Inter ha delle deficienze calcistiche che devono essere sistemate. La Roma è forte e brava, deve solo gestire le forze. Chi dice il contrario lo fa per scaramanzia. La Roma ha un organico forte, la partita di sabato ha confermato che sono tra le più forti. Juventus, Milan e Napoli non mi sembrano squadre che possano competere: sono troppo altalenanti. Roma e Inter invece sono più pronte a livello tecnico e di rosa".