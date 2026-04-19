Gasp deluso dai Friedkin: il futuro è incerto. Ansia Rensch, rischio stagione finita

Non sono passate inosservate le parole di Gasperini nel post partita contro l’Atalanta, che hanno lasciato più di un interrogativo sul suo futuro in giallorosso. “È stata un’esperienza straordinaria”, ha dichiarato il tecnico piemontese, una frase al passato che, in un momento così delicato, ha alimentato dubbi e interpretazioni. Alla base del malumore dell’allenatore ci sarebbe anche la mancata presa di posizione dei Friedkin durante la recente frattura con Ranieri, un’assenza che Gasp avrebbe vissuto come un segnale di distacco. Il tecnico si sarebbe aspettato un intervento diretto della proprietà, rimasta invece in silenzio. Nel post gara è emerso anche un retroscena legato a un incontro tra Gasperini ed Ed Shipley: al meeting non erano presenti né Massara né Ranieri. Una figura, quella di Shipley, considerata centrale nei rapporti con la proprietà e sempre più influente nelle dinamiche interne del club. Infine, sul piano del campo, arriva un’altra tegola per la rosa: l'infortunio di Rensch. Per lui una sospetta lesione al flessore e si teme uno stop lungo, con la possibilità concreta che la stagione possa essere già finita.