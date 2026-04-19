Roma, ansia Rensch: rischio stagione finita. Verso il recupero Wesley, Koné e Dybala

Non accenna a placarsi l'emergenza infortuni in casa Roma. Ieri sera contro l'Atalanta hanno chiesto il cambio prima Mancini e poi Rensch. Il difensore giallorosso è uscito all'ora di gioco per un indurimento muscolare ma le sue condizioni non destano particolare preoccupazione, mentre il terzino olandese ha abbandonato il rettangolo verde per una sospetta lesione al flessore. Se i timori fossero confermati, il numero 2 rischia di aver terminato anzitempo la stagione. Lo scrive Francesco Balzani su La Gazzetta dello Sport. Come riporta Il Messaggero, invece, sabato prossimo contro il Bologna al Dall'Ara viaggiano verso il rientro Wesley (che Gasp avrebbe voluto prima, ma non ha ricevuto l'ok dei medici), Koné (il cui recupero è atteso tra fine aprile e inizio maggio) e Dybala (atteso da domani da un rientro graduale in gruppo). A confermarlo lo stesso Gasperini ieri sera nella consueta conferenza post-partita, parlando così del rientro dei calciatori attualmente ai box: "Chi è più distante è Pellegrini chi si è fatto male da poco. Koné, Dybala e Wesley sono in dirittura".