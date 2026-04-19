Gasperini dribbla futuro e Ranieri: “Cosa accadrà lo vedremo tra un mese”

Voleva pensare solo al campo Gasperini, ma inevitabilmente il focus si sposta sempre sul futuro e sullo scontro con Ranieri di questi giorni. E' stato accolto con entusiasmo dai tifosi che al momento della sua uscita dal pullman gli hanno urlato: "Siamo con te". Lui ha sorriso e ringraziato, ma l'atmosfera allo stadio non era la solita e Gasp lo ha puntualizzato senza troppi giri di parole lanciando una frecciatina a Ranieri: "Il pubblico non merita questo teatrino che non ho creato io. Mi dispiace essere coinvolto ma posso solo cercare di creare meno danno possibile con il silenzio. Ma non voglio essere messo sullo stesso piano perché io non ho alimentato questa situazione". Lo scrive Daniele Aloisi su Il Messaggero. Dopo aver chiuso la questione Ranieri, il tecnico ha dribblato sul futuro: "Bisogna chiudere benissimo questo campionato perché per me è stata un'esperienza straordinaria, sono arrivato con tanto scetticismo intorno e anche un po' di rivalità". Parla al passato Gasp: lapsus o messaggio d'addio? Lo scopriremo nelle prossime settimane. Sabato il match contro il Bologna: verso il recupero Dybala, Wesley e Koné. Attesa per Rensch.