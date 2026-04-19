Gasp, le parole al passato e la delusione per il silenzio dei Friedkin: rischio addio

Una conferenza stampa in cui ha cercato di proteggere l'ambiente e la squadra dopo una settimana di "teatrino". E se da una parte ci è riuscito, respingendo le domande su Ranieri, dall'altra molti hanno invece notato il suo utilizzo del passato per parlare dell'avventura alla Roma. Intenzionale o meno, di certo non è sembrata una casualità: "Bisogna chiudere benissimo questo campionato perché per me è stata un'esperienza straordinaria, sono arrivato con tanto scetticismo intorno e anche un po' di rivalità. La squadra mi ha seguito fortemente, continua a seguirmi e di questo sono grato ai giocatori come sono grato al pubblico. Di quello che sarà tra un mese lo vedremo a fine campionato". Intanto, all'Olimpico Ranieri e Gasperini si sono di nuovo ignorati. Il tecnico giallorosso ha parlato con Ed Shipley, uomo di fiducia dei Friedkin. Un incontro vis-à-vis in cui forse Gasp si è lamentato anche del silenzio (rumoroso) della proprietà americana, che dopo le pesanti parole di Ranieri non l'ha protetto. Il mare di Trigoria è ancora agitato e - come scrive La Gazzetta dello Sport - Gasperini è deluso perché si aspettava un approccio diverso dei Friedkin che per ora non si sono schierati e, anzi, chiedono concentrazione per questo finale di stagione che può decidere ancora molto. Ieri sera, prima e durante la partita, i tifosi giallorossi hanno accolto Gasperini con un boato, ma in queste settimane sarà la proprietà a dover scegliere. E non è escluso che possano salutare entrambi.