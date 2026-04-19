Gasperini, il faccia a faccia con Ed Shipley dopo Roma-Atalanta: cos’è successo

Un pareggio che serve a poco nonostante la buona prestazione contro l'Atalanta. La Roma è lontana dalla Champions e in conferenza stampa post-partita Gasperini è tornato anche sullo scontro con Ranieri, precisando: "Non mettetemi sullo stesso piano". E così - come riporta La Repubblica - dopo il confronto con i giornalisti in sala stampa, è arrivato quello più "segreto" con Ed Shipley, uomo di fiducia dei Friedkin. Un incontro durato circa dieci minuti, in una stanza in cui probabilmente - a distanza, ovviamente - è entrata anche la proprietà americana. Al meeting, di certo, erano assenti sia Ranieri che il ds Massara, mentre Gasperini è uscito scuro in volto e senza proferire parola. Un'altra call per convincere il tecnico giallorosso a concentrarsi esclusivamente sul quarto posto o un'indicazione sul futuro della Roma? Cambiare ancora allenatore - per l'ennesima volta - significherebbe ammettere di aver fallito, ma è chiaro che a Trigoria non c'è più spazio per Ranieri e Gasperini: uno dei due molto probabilmente saluterà.