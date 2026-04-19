Ed Shipley, dalle portaerei al… futuro di Gasperini: chi è il ‘Maverick’ dei Friedkin

I Corsair, il film con Christopher Nolan e il rapporto con la proprietà texana: le sue indicazioni potrebbero essere decisive per il futuro della Roma

Redazione 19 aprile 2026 (modifica il 19 aprile 2026 | 16:30)

In una lunga intervista del 2023, Medium lo descrive come un "aviation enthusiast", ovvero un appassionato di aerei fin dall'infanzia. Da circa 30 anni vive nei cieli e per i Friedkin è diventato 'Maverick', il Tom Cruise protagonista di Top Gun. Viene da chiedersi quale sia il suo rapporto col calcio dato che ieri sera, nella pancia dell'Olimpico, ha incontrato Gasperini per parlare di futuro e cercare di calmare le acque nel rapporto con Ranieri. Ma Ed Shipley, braccio destro dei Friedkin, ha un ruolo chiave a Trigoria e non è la prima volta che arriva nella Capitale per cercare di risolvere questioni delicate.

Il Corsair, le portaerei e un film da Oscar — Occhi e orecchie dei Friedkin a Roma, in passato è anche decollato con un Corsair da una portaerei statunitense. Una vita in cui ha trascorso più di 7500 ore in volo, fino a essere uno dei membri fondatori dell'Horsemen Flight Team, l'unica squadra acrobatica di formazione P-51 Mustang al mondo. Ha anche fatto parte dello schieramento di volo per i 100 anni dell'Aeronautica italiana insieme proprio a Friedkin (pilota destro) - che ha accompagnato a Roma nel suo primo volo verso la Capitale nel 2020 dopo l'acquisizione del club giallorosso.

Nel 2017, invece, ha recitato nel film "Dunkirk", diretto da un gigante come Christopher Nolan e vincitore di un premio Oscar. Nonostante questo, non ama i riflettori e in questi giorni si sta occupando della matassa Ranieri-Gasperini. La sua presenza, seppur silenziosa e lontana dalle telecamere, sarà decisiva per il futuro della Roma. La frattura tra tecnico e senior advisor sta danneggiando l'ambiente e, in caso di una scelta dei Friedkin a fine stagione, saranno proprio le sue parole a spostare l'ago della bilancia da una parte o dall'altra.