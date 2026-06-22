Per rinforzare la mediana spunta anche il nome di Arne Engels, centrocampista classe 2003 del Celtic. Su di lui c'è forte il Crystal palace
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Gasp-D'Amico, il summit tra Trigoria e il centro di Roma. Il punto sui rinnovi
Dopo giorni di attesa, questa mattina si è svolto il primo summit tra Gasperini e Tony D'Amico per programmare la Roma del futuro. I due sono arrivati a Trigoria poco prima delle 10 e hanno incontrato anche Lorenzo Pellegrini che deve ancora trovare l'accordo per il rinnovo. Nel pomeriggio, invece, il ds e il tecnico si sono spostati in un hotel al centro di Roma. Vicina la fumata bianca per Dybala, con Celik c'è un accordo di massima da giorni. Pronti gli annunci per i prolungamenti di Mancini e Cristante. Intanto, i contatti tra i Friedkin e Francesco Totti riprenderanno a luglio con l’obiettivo di trovare finalmente un accordo. Lo proprietà vuole affidare all'ex capitano un incarico stabile in vista del centenario, ma manca ancora l'intesa sul ruolo e sull'ingaggio. Sulla lista delle possibili partenze rimane sempre Manu Koné, corteggiato da diversi club di Premier League. E il suo esordio con l'Iran può cambiare il mercato giallorosso.
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