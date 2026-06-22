Prima i rinnovi, le plusvalenze e il mercato. Ma il nome di Francesco Totti non è affatto sparito dai radar dei Friedkin in vista del Centenario del club. Al momento le priorità sono altre e il telefono dello storico capitano non ha fatto registrare chiamate in entrata dagli Usa. Detto questo il dossier sul ritorno di Totti è ben lontano dall'essere chiuso. I contatti tra le parti riprenderanno a luglio con l’obiettivo di trovare un’intesa definitiva. La volontà della società sarebbe quella di riportare Totti a Trigoria con un incarico stabile, ma restano ancora da definire alcuni aspetti fondamentali, a partire dal ruolo e dall’accordo economico. Totti, infatti, non sarebbe interessato a una semplice funzione di rappresentanza, ma vorrebbe ricoprire un incarico più operativo e coinvolto nelle dinamiche quotidiane del club. Una visione condivisa anche da Gian Piero Gasperini. Riabbracciare il simbolo più grande della storia romanista avrebbe un valore enorme non soltanto dal punto di vista dell’immagine. Manca al momento una figura di rappresentanza importante, un ruolo venuto meno con il licenziamento di Claudio Ranieri.

Il ruolo di Gasperini e un ruolo operativo

Ed in tutto questo, appunto, si inserisce ancheche con Totti ha già stabilito un rapporto, a cominciare da quella famosa cena in un ristorante al centro di Roma a inizio marzo in cui si parlò di tutto. Ma, soprattutto, di come Totti sarebbe potuto essere utile alle cose giallorosse. Già, perché Gasperini vorrebbe un ruolo più operativo per Francesco, non limitato a quello rappresentativo di ambasciatore.ha detto una volta il tecnico in conferenza stampa. Ed infatti così è, per Gasp Totti dovrebbe essere a tutti gli effetti un dirigente, connesso alle cose della squadra. Uno magari capace anche di far da tramite tra la squadra e la società, un filtro che aiuti il tecnico e “legga” in anticipo tante di quella situazioni che si creano intorno ad un gruppo di lavoro. E di questo Gasperini ha parlato anche con la proprietà, suggerendo proprio un maggior coinvolgimento dirispetto a quello previsto inizialmente.