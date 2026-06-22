Oggi si è svolto il primo summit tra Gasperini e Tony D'Amico per parlare di calciomercato. La Roma ha bisogno di chiudere altre cessioni prima della deadline del 30 giugno e tra queste potrebbe esserci anche quella di Alessandro Romano, talento delle giovanili classe 2006, che negli ultimi giorni è conteso da alcune squadre italiane come Bologna e Cagliari. Come riporta Il Tempo, il Palermo sta insistendo per il centrocampista e non ha intenzione di lasciarlo andare. La Roma è partita da una richiesta iniziale di circa 7-8 milioni di euro e in queste ore è in corso la trattativa con i rosaneri. Tony D'Amico è al lavoro per chiudere alcune cessioni "minori" (come quella di Dovbyk) per scongiurare l'addio di big come Koné e Ndicka.