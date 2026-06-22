Artem Dovbyk continua a essere uno dei nomi in uscita per il calciomercato della Roma e il Trabzonspor ha deciso di riprendere le trattative per portare l'attaccante in Turchia. Negli ultimi giorni il club di Trebisonda, preoccupato per la storia clinica dell'ucraino, aveva chiesto ai giallorossi una relazione dettagliata sulle sue condizioni fisiche. E ora, come scrive il portale turco A Spor, sembra che il Trabzonspor sia convinto di puntare su Dovbyk per rinforzare il reparto offensivo e sta preparando un'offerta per avvicinarsi alla valutazione della Roma che si aggira sui 15-20 milioni di euro. Artem potrebbe ben presto seguire le orme di Shomurodov finito la scorsa estate al Basaksehir - dove è diventato capocannoniere della Super Lig con 22 gol. Di certo la sua avventura in giallorosso è arrivata al capolinea e non ha mai davvero convinto Gasperini che si affiderà invece a Malen per una Roma da Champions