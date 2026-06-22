Non solo Pellegrini. Intorno alle 9,50 anche Tony D'Amico e Gian Piero Gasperini hanno varcato i cancelli di Trigoria. Il nuovo ds e il tecnico sono pronti per il primo summit ufficiale nel centro sportivo giallorosso. Sul tavolo i rinnovi, le plusvalenze e il mercato in entrata con il nome di Greenwood ben cerchiato in rosso. Alle 9 era arrivato l'ex capitano, poco meno di un'ora dopo è stato il turno della coppia che a Bergamo ha regalato una Europa League e tre qualificazioni in Champions. D'Amico e Gasperini sono entrati di corsa per evitare le foto dei giornalisti, ma l'importante è la loro presenza in un momento topico per il futuro giallorosso. Prevista anche una call con Ryan Friedkin.