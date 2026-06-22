La Roma, in questa prima fase di calciomercato, deve pensare alle cessioni in vista del 30 giugno e Artem Dovbyk rimane uno degli indiziati principali. L'attaccante non ha convinto Gasperini che cerca altre qualità per il suo attacco. Come riporta Sky Sport, oltre al Trabzonspor sull'ucraino c'è anche l'interesse del Real Betis. Il club spagnolo è alla ricerca di rinforzi per il reparto offensivo e negli ultimi giorni ha contattato la Roma anche per parlare del possibile trasferimento di Angelino. Tra i due club c'è comunque distanza sulla valutazione di Dovbyk: i giallorossi chiedono almeno 25 milioni mentre il Betis è disposto a offrire circa 15-16 milioni di euro. La trattativa andrà avanti anche se il prestito resta un'alternativa.