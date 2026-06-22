Koné tra conferma e cessione: ecco i pro e i contro che dividono Gasp

Dopo la prima partita contro il Senegal, il ct Deschamps ha scelto Manu Koné per sostituire Tchouaméni accanto a Rabiot nel centrocampo della Francia. I Bleus scenderanno in campo contro l'Iraq alle ore 23 italiane per trovare la seconda vittoria e strappare già il pass per la fase a eliminazione diretta. Per il centrocampista giallorosso si tratta dell'esordio assoluto in un Mondiale, a conferma delle sue qualità e della sua crescita fin dal suo arrivo a Roma. Lo osserveranno da vicino anche Arsenal, Chelsea e Tottenham che lo seguono da diverse settimane. A Trigoria non sono arrivate ancora proposte ufficiali ma Koné rimane tra i profili giallorossi più apprezzati in Europa.