Friedkin e Pallotta indagati dalla Finanza. La Primavera in finale di Coppa Italia

In bilico il futuro di Spinazzola e Kluivert

Oltre al lavoro sul campo, in casa Roma si pensa anche al prossimo calciomercato. Uno dei nodi principali riguarda Leonardo Spinazzola. Il suo contratto scade, infatti, nel 2024 e finora nessuno lo ha contattato per un eventuale rinnovo. L’azzurro ha 30 anni e diversi infortuni in carriera, e guadagna 3 milioni a stagione. In più sul mercato libero c’è Grimaldo del Benfica che piace molto sia a Pinto che a Mourinho e che ha 3 anni meno di Spinazzola. Anche da parte del terzino romanista non c’è la voglia di arrivare alla scadenza del contratto e senza un segnale chiaro nei prossimi mesi si guarderà intorno. Un altro nodo è legato a Justin Kluivert passato in prestito al Valencia la scorsa estate anche se la sua permanenza in Spagna non è scontata. L'Ajax avrebbe fatto seguire da vicino le sue prestazioni e starebbe pensando id riportarlo in Olanda dopo il passaggio alla Roma nel 2018 per 17 milioni di euro.