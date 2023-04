Roma Primavera: Mourinho, Pinto e Ryan Friedkin vicini di seggiolino

Tecnico, vicepresidente e general manager hanno assistito al successo dei giovani giallorossi per poi spostarsi nella ripresa in un edificio dietro la porta. In tribuna anche buona parte della prima squadra tra cui Wijnaldum, Mancini e Zalewski

Festeggiano tutti in un Tre Fontane esaurito. Il successo della Primavera, che vale la finale di coppa Italia, è stato ammirato dal vivo anche da gran parte della Roma dei grandi. In tribuna sono apparsi uno dietro l'altro: Ryan Friedkin, Josè Mourinho, Nuno Santos e Tiago Pinto. Poco vicino a loro anche Wijnaldum, Camara, Mancini, Zalewski, Boer, Darboe e Bove. Nella ripresa - vista la forte pioggia - in molti si sono spostati in un ufficio dietro la porta del portiere interista tra gli applausi dei tanti tifosi presentei. Proprio dove Keramistis ha trovato il gol della vittoria. Mourinho ha seguito spesso le partite della Primavera quest'anno e magari avrà scambiato due chiacchiere con Ryan Friedkin anche sul futuro della Roma dei grandi.