Calciomercato Roma, l’Ajax pensa al ritorno di Kluivert

Non solo acquisti e cessioni, ma pure riscatti. La Roma spera di ricavare un tesoretto dai vari giocatori in prestito in giro per il mondo. Uno dei più quotati è Justin Kluivert, ma la sua permanenza in Spagna non è scontata. Come riporta As, infatti, nella sfida disputata lunedì tra Valencia e Rayo Vallecano c'era un osservato speciale. L'Ajax avrebbe fatto seguire da vicino la prestazione di Kluivert: l'olandese, di proprietà della Roma, aveva lasciato Amsterdam nel 2018 per 17 milioni di euro e oggi è in prestito - con opzione di acquisto fissata a 15 milioni e in scadenza a fine maggio - nella squadra allenata da Ruben Baraja. Una cifra considerata alta e che il Valencia vorrebbe abbassare a patto che non retroceda.