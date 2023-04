Vergine: “Grazie a Mourinho e Pinto siamo la Primavera con più minuti tra i grandi”

Complimenti, avete staccato il pass per la finale. “Grazie per i complimenti che vanno ai ragazzi perché hanno giocato la partita nel modo giusto con un approccio da grande partita. La cosa di cui sono piu contento e orgoglioso è come stanno crescendo i nostri ragazzi. A livello giovanile spesso i risultati sono strumento e non fine, questi step servono per farci capire che stanno crescendo nella maniera giusta e corretta e siamo contenti di questo, poi quando tutto viene coronato con un successo sul campo siamo piu felici perché ci consente di fare un altro step in finale, in un grande evento dove avranno la possibilità di vivere un'altra esperienza in chiave grandi. Molti di loro hanno calcato l’Olimpico e devo fare un grande ringraziamento a Mourinho che insieme a Pinto sono costantemente sono in contatto con noi e seguono questi giovani. Nelle ultime stagioni siamo la Primavera con maggior minutaggio in chiave prima squadra. Dirlo è facile, farlo è complesso. Tanto merito ai ragazzi e allo staff ma se non ci fosse una connessione costante con la Prima Squadra, non ci sarebbe il vero grande obiettivo che è quello di vederli arrivare in Prima Squadra".