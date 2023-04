Torino-Roma, arbitra Colombo: prima volta con i giallorossi. Al Var ci sarà Mazzoleni

Alle soglie della 29esima giornata di campionato, l'AIA ha reso note le designazioni arbitrali. Torino-Roma, match in programma sabato alle 18.30, è stata affidato ad Andrea Colombo della sezione di Como. Gli assistenti saranno invece Passeri e Costanzo, con Mariani IV Uomo. Al Var c'è Mazzoleni, AVar sarà Abbatista. Il fischietto classe '90 è una delle nuove leve, promosso nella Can A e B solo nella scorsa stagione. In Serie A ha arbitrato appena 13 partite, di cui 10 quest'anno, con 15 in Serie B. Con la Roma è all'esordio, all'attivo c'è solo una sfida della Primavera che risale al 2019, la vittoria per 5-1 in casa del Cagliari con tripletta di Riccardi e gol di Tall e Darboe. Col Torino sono due i precedenti: due pareggi contro Empoli (2021) e Salernitana (a gennaio 2023). Di seguito le altre designazioni: