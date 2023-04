Roma, blitz della Finanza: Pallotta e Friedkin tra gli indagati per plusvalenze sospette

I finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza , su disposizione della Procura, hanno effettuato una perquisizione e un sequestro probatorio presso gli uffici della Roma. L'indagine è relativa all' acquisto e alle cessioni dei diritti delle prestazioni sportive di alcuni calciatori durante le annate 2017 , 2018 , 2019 e 2021 . La stessa proceduta è stata effettuata anche nelle sedi di Lazio e Salernitana . Sarebbero indagati il presidente e il vicepresidente della Roma Dan e Ryan Friedkin, oltre all'ex presidente James Pallotta . Con loro anche gli ex amministratori delegati Umberto Gandini e Guido Fienga , l'ex vice presidente esecutivo ed ex direttore esecutivo Mauro Baldissoni, il Ceo Berardi, l'ex responsabile dell’area finanza, amministrazione e controllo del club Francesco Malknecht e l'ex Financial controller Giorgio Francia . Nel mirino dei pm ci sarebbero le operazioni di mercato di Marchizza, Frattesi, Tumminello, Luca Pellegrini, Defrel, Spinazzola, Cristante, Cetin, Cancellieri, Diaby e Kumbulla.

Le accuse

I dirigenti, escluso Berardi, secondo quanto si legge nelle carte, sono indagati per false comunicazioni sociali in concorso. Questa è una parte del decreto di perquisizione e dell'avviso di garanzia diffuso dall'Ansa: "Al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente esponevano fatti materiali non rispondenti al vero, ovvero omettevano fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore. I dirigenti iscrivevano nell'attivo dello stato patrimoniale, alla voce 'diritti pluriennali prestazioni sportive dei calciatori', nei ricavi operativi, alla voce 'ricavi da gestione dei diritti pluriennali prestazioni calciatori', nonché dei costi operativi del conto economico, alle voci 'spese per il personale e oneri da gestione dei diritti pluriennali prestazioni calciatori', importi maturati nell'ambito di operazioni... connotate da valori notevolmente maggiorati o comunque non conformi rispetto a quello di mercato". Berardi, Gandini, Fienga e Baldissoni, sono invece indagati per dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. La Roma, infine, è indagata base al decreto legislativo 231/2001, quello sulla responsabilità amministrativa delle società.