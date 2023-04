Roma, il rinnovo di Spinazzola è in bilico. L’alternativa è Grimaldo

Il terzino è tornato a spingere come ai bei tempi. Il suo contratto scade nel 2024 e senza il rinnovo potrebbe partire in estate per una cifra vicina ai 10-15 milioni. La Roma ci pensa e intanto monitora l'esterno del Benfica che si libera a zero

Mourinho si gode Leonardo Spinazzola, tornato ai suoi livelli dopo la lunga convalescenza post rottura del tendine d’Achille durante l’ultimo Europeo. L’esterno sinistro è diventato titolare inamovibile dopo un inizio stagione decisamente sotto tono. Il suo futuro però è decisamente in bilico come riporta Calciomercato.com. Il contratto di Spina scade, infatti, nel 2024 e finora nessuno lo ha contattato per un eventuale rinnovo. La Roma ci pensa su.

L’azzurro ha 30 anni e diversi infortuni in carriera, e guadagna 3 milioni a stagione. In più sul mercato libero c’è Grimaldo del Benfica che piace molto sia a Pinto che a Mourinho e che ha 3 anni meno di Spinazzola. Anche da parte del terzino romanista non c’è la voglia di arrivare alla scadenza del contratto e senza un segnale chiaro nei prossimi mesi si guarderà intorno. Nel 2022, in pieno Europeo, lo cercavano i top club europei come Real e Psg. Oggi non è più così ma Leonardo continua ad avere molti estimatori e potrebbe partire per una cifra tra i 10 e i 15 milioni. Non prima di provare a portare la Roma in Champions.