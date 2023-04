Coppa Italia Primavera, Roma-Inter LIVE: sold out al Tre Fontane. Gioca Volpato

Tre Fontane esaurito per la semifinale di coppa Italia secca che si giocherà tra pochi minuti. La Roma di Guidi trova l'Inter dell'ex Chivu. In campionato le due squadre hanno pareggiato 2-2 nell'ultimo scontro

Semifinale di Coppa Italia Primavera: la Roma di Federico Guidi ospita alle 15 in un Tre Fontane tutto esaurito l'Inter di Cristian Chivu per provare a strappare il pass per la finale. Un incrocio che si è già visto poche settimane fa in campionato, chiuso con il punteggio di 2-2. I giallorossi sono arrivati a questa fase del torneo dopo aver eliminato Lecce e Napoli nei turni precedenti, mentre i nerazzurri hanno avuto la meglio su Verona e Sampdoria. I padroni di casa schierano una formazione senza 2005, con l'aggiunta di Tahirovic e Volpato dalla prima Squadra. Tra le fila degli ospiti la grande novità è Samo Matjaz, che torna in campo a più di un anno dalla sua ultima presenza con la Primavera.