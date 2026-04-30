È un fine aprile di riflessioni in casa Roma, anche se l'obiettivo a breve termine resta quello di prepararsi al meglio per la sfida di lunedì contro la Fiorentina. Ogni gara delle 4 restanti sarà fondamentale per il piazzamento finale dei giallorossi. Bryan Zaragoza è fortemente in dubbio per la sfida: lo spagnolo ha subito un'infiammazione al ginocchio e probabilmente non ci sarà. Nessun dramma per Gasp che ha smesso di puntarci da qualche partita, il suo futuro è lontano dalla Capitale. Assenza pesante, invece, per la Fiorentina: Moise Kean salterà la gara di lunedì. L'attaccante della Nazionale ha preso un permesso per motivi familiari ed è quindi indisponibile.
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Friedkin attesi in città. Zaragoza ai box. Derby, Simonelli: “Si va verso le 12:30”
Nel frattempo Gasperini continua ad essere preoccupato per l'immediato futuro e vuole capire meglio come potrà operare sul mercato il futuro ds. Per questo ha chiesto con urgenza un vertice con i Friedkin. A Roma si attende Ryan, da domani ogni giorno può essere quello buono. Nel frattempo a Trigoria Morrow sta studiando un piano per abbassare la cifra per rispettare i paletti imposti dalla Uefa. È probabile che diventi inferiore agli 80-85 milioni previsti. Sul fronte direttore sportivo alla lista si è aggiunto anche Gianluca Nani, ds dell'Udinese dall'estate del 2024. Il favorito indicato dal tecnico resta comunque Tony D'Amico. Manca, poi, l'ultimo via libera per il ritorno di Francesco Totti alla Roma, nella veste di ambasciatore.
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