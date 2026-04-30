Friedkin attesi in città. Zaragoza ai box. Derby, Simonelli: “Si va verso le 12:30”

È un fine aprile di riflessioni in casa Roma, anche se l'obiettivo a breve termine resta quello di prepararsi al meglio per la sfida di lunedì contro la Fiorentina. Ogni gara delle 4 restanti sarà fondamentale per il piazzamento finale dei giallorossi. Bryan Zaragoza è fortemente in dubbio per la sfida: lo spagnolo ha subito un'infiammazione al ginocchio e probabilmente non ci sarà. Nessun dramma per Gasp che ha smesso di puntarci da qualche partita, il suo futuro è lontano dalla Capitale. Assenza pesante, invece, per la Fiorentina: Moise Kean salterà la gara di lunedì. L'attaccante della Nazionale ha preso un permesso per motivi familiari ed è quindi indisponibile.