Totti ora aspetta l’ultimo via libera: a breve la decisione dei Friedkin

Francesco Totti aspetta. Non scalpita, non forza la mano. Ma c'è. Il contratto da ambasciatore è li, pronto, manca solo l'ultimo via libera. E mentre Friedkin rimette ordine nei tasselli societari, Totti osserva, dialoga, resta in contatto costante. Il suo ritorno è un'idea concreta che prende forma giorno dopo giorno, scrive Il Corriere dello Sport. E un altro passo verso il Fulvio Bernardini è arrivato quindici giorni fa. Non in un ufficio, non dietro una scrivania, ma davanti a un microfono. Totti ha parlato da dirigente, prima ancora che da simbolo. Diretto, lucido, senza nascondersi. In merito alla vicenda Ranieri, ha chiesto unità, ha invocato compattezza, ha messo la Roma davanti a tutto. Il ritorno di Totti non è più solo una suggestione da centenario, non è solo una bandiera da sventolare. È una necessità che prende forma. I tifosi lo sanno, lo chiedono, lo immaginano in un ruolo che vada oltre l'etichetta di ambassador. Un ponte. Tra squadra e dirigenza, tra allenatore e ambiente, tra passato glorioso e futuro da costruire. Perché quando parla Totti, la Roma ascolta. Sempre. E oggi, forse più che mai, ne ha bisogno.