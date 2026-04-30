Roma, casting ds: tra i candidati c’è anche Nani dell’Udinese

Giuntoli, D'Amico, Manna e Sogliano. Questi sono i profili in lizza per sostituire Ricky Massara (che va verso l'addio dopo l'allontanamento di Ranieri). La Roma sta già pensando al futuro ed è alla ricerca di un direttore sportivo che possa operare seguendo le indicazioni di Gasperini. Come riporta Tuttomercatoweb, nella lista dei giallorossi ci sarebbe anche il nome di Gianluca Nani, ds dell'Udinese dall'estate 2024. Dirigente (nato a Roma) che in poco meno di due anni ha risollevato i friulani anche grazie alle sue intuizioni di mercato. In ogni caso la concorrenza non manca e sarebbe Tony D'Amico il candidato numero uno indicato da Gasperini. L'operazione non è facile e la missione è quella di strapparlo all'Atalanta con un anno di anticipo rispetto alla scadenza contrattuale con la Dea.