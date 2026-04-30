Gasperini preoccupato dal Fair Play Finanziario: ecco perché vuole incontrare Friedkin

Gasperini ha fretta. Da una parte c'è una stagione da finire, dall'altra c'è quella da programmare. E a preoccupare il tecnico c'è la solita questione legata al Fair Play Finanziario. Il 30 giugno si avvicina e in cima alla lista degli argomenti da trattare con i Friedkin c'è proprio quello. Gasp vuole capire meglio come potrà operare sul mercato il futuro ds (D'amico e Manna in pole) e soprattutto quanti big dovranno salutare. Per questo ha chiesto con urgenza un vertice con i Friedkin. A Roma si attende Ryan, da domani ogni giorno può essere quello buono. Nel frattempo a Trigoria Morrow - l'uomo dei conti a Trigoria - sta studiando un piano per abbassare la cifra per rispettare i paletti imposti dalla Uefa. È probabile che diventi inferiore agli 80-85 milioni previsti. E ridotta, se possibile, di almeno 25-30 milioni, scendendo sotto i 60.⁠ ⁠L'obiettivo è sfruttare la quota di permissività, concessa dall'Uefa che valuterà il comportamento negli anni precedenti. Sono settimane importanti per il futuro della Roma e Gasperini vuole vederci chiaro. Poi si parlerà anche del sostituto di Massara che ormai è sul punto di andare via. Giuntoli e Paratici sono più lontani ma ancora da non scartare, fari puntati anche su D'Amico, Manna e Sogliano. Sono tutti profili graditi al tecnico, ma la decisione finale spetterà alla proprietà.