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Gasperini preoccupato dal Fair Play Finanziario: ecco perché vuole incontrare Friedkin

Gasperini preoccupato dal Fair Play Finanziario: ecco perché vuole incontrare Friedkin - immagine 1
A Trigoria Morrow sta studiando una sorta di exit strategy, ma il tecnico vuole vederci chiaro
Redazione

Gasperini ha fretta. Da una parte c'è una stagione da finire, dall'altra c'è quella da programmare. E a preoccupare il tecnico c'è la solita questione legata al Fair Play Finanziario. Il 30 giugno si avvicina e in cima alla lista degli argomenti da trattare con i Friedkin c'è proprio quello. Gasp vuole capire meglio come potrà operare sul mercato il futuro ds (D'amico e Manna in pole) e soprattutto quanti big dovranno salutare. Per questo ha chiesto con urgenza un vertice con i Friedkin. A Roma si attende Ryan, da domani ogni giorno può essere quello buono. Nel frattempo a Trigoria Morrow - l'uomo dei conti a Trigoria - sta studiando un piano per abbassare la cifra per rispettare i paletti imposti dalla Uefa. È probabile che diventi inferiore agli 80-85 milioni previsti. E ridotta, se possibile, di almeno 25-30 milioni, scendendo sotto i 60.⁠ ⁠L'obiettivo è sfruttare la quota di permissività, concessa dall'Uefa che valuterà il comportamento negli anni precedenti. Sono settimane importanti per il futuro della Roma e Gasperini vuole vederci chiaro. Poi si parlerà anche del sostituto di Massara che ormai è sul punto di andare via. Giuntoli e Paratici sono più lontani ma ancora da non scartare, fari puntati anche su D'Amico, Manna e Sogliano. Sono tutti profili graditi al tecnico, ma la decisione finale spetterà alla proprietà.

 

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