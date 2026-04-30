Trigoria, infortunio Zaragoza: salterà la Fiorentina per un problema al ginocchio

Ieri il rientro in gruppo di Manu Koné, che va verso il ritorno in campo contro la Fiorentina, mentre oggi si è fermato Bryan Zaragoza. L'attaccante spagnolo - come riporta Il Tempo - ha accusato un'infiammazione al ginocchio dopo l'allenamento di mercoledì e salterà molto probabilmente il match di lunedì sera contro i viola. La Roma in ogni caso ha già deciso di non esercitare il riscatto da 13 milioni di euro e l'esterno, che fin qui è stato utilizzato raramente da Gasperini, tornerà al Bayern Monaco a fine stagione.